Homem fica preso em carro após árvore de grande porte cair sobre o veículo, em BH

Árvore atingiu três carros e fiação Reprodução/ARQUIVO PESSOAL

Um homem ficou preso após uma árvore de grande porte cair sobre o carro onde ele estava na rua Rio Grande do Sul, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, no início da noite desta quinta-feira (17). Fiação da rua também foi atingida durante a queda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ainda estava dentro do veículo quando eles chegaram. Ele não apresentava ferimentos e foi retirado após os militares conseguirem abrir uma das portas do carro.

Os galhos grossos da árvore destruíram parte do capô do carro, na altura de onde estava o motorista, e parte da traseira. Outros dois veículos que estavam próximos também foram atingidos, com danos menores.

De acordo com os bombeiros, além dos carros, a árvore também atingiu a fiação da rede elétrica da rua durante a queda. Foi preciso isolar a área devido ao risco de eletrocussão, e Cemig foi acionada para resolver o problema. Uma equipe da BHTrans também precisou ser mobilizada para ajudar com o trânsito que ficou complicado na região.

Ainda não se sabe o motivo da queda da árvore, considerando que não estava chovendo no momento, na região. A suspeita é que a madeira já estivesse frágil, pela presença de várias larvas no local.

