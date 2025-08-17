Homem morre após cair de altura de 20 metros durante escalada em MG Vítima de 28 anos praticava esporte na Serra do Cipó, na região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais|Bruno Menezes e Antonio de Paulo, da RECORD MINAS 17/08/2025 - 11h54 (Atualizado em 17/08/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ocorrência foi encerra às 02h00 da madrugada deste domingo (17)

Um homem de 28 anos morreu após cair de aproximadamente 20 metros de altura enquanto praticava escalada na Serra do Cipó, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (16). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que a vítima, que era natural de Santa Catarina, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acionamento dos militares ocorreu às 18h14, e as equipes enfrentaram dificuldades para chegar até a área, pela dificuldade de acesso e falta de sinal telefônico na região.

Segundo os bombeiros, o trajeto exigiu deslocamento por estrada de terra, trilha não sinalizada e cruzamento de coordenadas geográficas repassadas por testemunhas. A vítima foi encontrada a cerca de 200 metros de uma pousada, já sem sinais vitais.

‌



A Polícia Civil esteve no local e realizou a perícia. A ocorrência foi encerrada por volta de 02h00 da madrugada deste domingo (17).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp