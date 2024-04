Homem morre durante briga de bar, em Esmeraldas, na Grande BH

Alto contraste

Vítima de camisa listrada se desentendeu com homem sentado, de camisa rosa Vítima de camisa listrada se desentendeu com homem sentado, de camisa rosa (Divulgação/Redes Sociais)

Um homem morreu na noite desse sábado (30) durante uma briga de bar, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A confusão aconteceu durante o clássico na final do Campeonato Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Eduardo Lopes dos Santos, de 59 anos, se desentendeu com outro cliente, de 38 anos. Imagens da câmera de segurança mostram quando o homem mais velho é atingido por um soco. Ele desmaia no chão e uma estufa de salgados que estava no balcão cai em cima dele. Na sequencia, o homem mais novo da mais um soco em Eduardo.

Para a Polícia Militar, o suspeito contou que foi importunado pela vítima durante a partida Atlético e Cruzeiro, jogo que era transmitido no bar. Os dois bebiam na hora da briga.

O próprio agressor que chamou a polícia. A vítima chegou a ser levada para uma unidade de saúde mais próxima, mas não resistiu aos ferimentos. Para a Polícia Militar, uma testemunha contou que Santos era frequentador do bar e tinha a mania de cumprimentar pessoas com socos.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia.