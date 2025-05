Homem rouba farmácia e diz que “a polícia precisa dos criminosos para existir” em BH Duas funcionárias foram rendidas e o suspeito fugiu. Ele foi encontrado em uma região conhecida por reunir moradores em situação de rua Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da RECORD MINAS 26/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h28 ) twitter

Com o suspeito foram encontrados R$ 167 dos R$ 182 que ele roubou da farmácia Revista Oeste - Brasil/Revista Oeste - Brasil

Um morador em situação de rua é suspeito de render duas funcionárias durante um assalto em uma farmácia na Avenida Brasil, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, na manhã desse domingo (25). Após ser preso, o homem confessou o crime e teria dito que “as polícias precisam dos criminosos para existirem”.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas vítimas contaram para a PM que estavam no estabelecimento trabalhando, quando um homem chegou anunciando o assalto. Ele as obrigou a ir até o caixa, exigindo o dinheiro. Depois, o suspeito fugiu do local.

Os militares olharam as câmeras de segurança da farmácia e também do Olho Vivo na região, e conseguiram identificar o trajeto feito pelo suspeito. Ele havia fugido para um local já conhecido por reunir moradores em situação de rua que trabalham com reciclagem.

O homem foi encontrado escondido debaixo de entulhos. Ele não apresentou resistência e confessou o crime. Ele teria dito ainda que “as polícias precisam dos criminosos para existirem”. Com ele foi localizado R$ 167, dos R$ 182 que foi roubado da farmácia.

‌



O morador em situação de rua já tem passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e foi liberado da prisão em março deste ano. Após o roubo na farmácia, ele foi encaminhado para a delegacia onde ficará novamente à disposição da Justiça

