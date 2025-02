Idoso de 78 anos é resgatado após ficar preso entre duas paredes em Contagem Homem caiu em um vão estreito e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros sem sinais de fraturas Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Tv 16/02/2025 - 18h54 (Atualizado em 16/02/2025 - 18h54 ) twitter

Um idoso de 78 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um vão estreito entre as paredes de sua residência e a do vizinho, no bairro Santa Maria, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. O caso ocorreu, na tarde deste domingo (16), na rua Jorge Velho, número 70.

O homem caiu de forma lateral e permaneceu nessa posição durante toda a operação de resgate Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem caiu de forma lateral e permaneceu nessa posição durante toda a operação de resgate. Como o local era de difícil acesso, foi necessário realizar um corte controlado na parede de dentro do cômodo da casa do idoso para acessar o recuo onde ele estava preso.

A operação de resgate durou cerca de 30 minutos. Apesar do susto, o idoso foi retirado sem sinais de fraturas. Ele foi avaliado no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, encaminhado para um pronto atendimento para exames mais detalhados. As causas da queda ainda não foram esclarecidas.