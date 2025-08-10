Incêndio atinge 20% da mata nativa do Parque Estadual Serra Verde, em BH Treze bombeiros e nove brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) participaram da ocorrência Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 10/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 10/08/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calculo ainda é uma estimativa. Números precisos serão divulgados posteriormente pelas autoridades Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um incêndio florestal atingiu cerca de 25 hectares de vegetação nativa no Parque Estadual Serra Verde, em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada representa um total de pelo menos 20% da mata nativa do parque. A suspeita é de que as chamas tenham tido início de forma criminosa e foram controladas após cerca de cinco horas de trabalho.

A ação contou com a participação conjunta de 13 bombeiros e 9 brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Aproximadamente mil litros de água foram utilizados, além de técnicas manuais e ferramentas específicas para combate em áreas de vegetação.

Após a extinção das chamas, equipes realizaram o rescaldo para impedir o retorno das chamas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp