Incêndio atinge 20% da mata nativa do Parque Estadual Serra Verde, em BH
Treze bombeiros e nove brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) participaram da ocorrência
Um incêndio florestal atingiu cerca de 25 hectares de vegetação nativa no Parque Estadual Serra Verde, em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada representa um total de pelo menos 20% da mata nativa do parque. A suspeita é de que as chamas tenham tido início de forma criminosa e foram controladas após cerca de cinco horas de trabalho.
A ação contou com a participação conjunta de 13 bombeiros e 9 brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Aproximadamente mil litros de água foram utilizados, além de técnicas manuais e ferramentas específicas para combate em áreas de vegetação.
Após a extinção das chamas, equipes realizaram o rescaldo para impedir o retorno das chamas.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp