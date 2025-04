Incêndio de grandes proporções na região Oeste de BH Fogo começou em uma loja de móveis; chamas se alastraram rapidamente e moradores tiveram que sair das residências Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 10/04/2025 - 22h10 (Atualizado em 10/04/2025 - 22h10 ) twitter

Chamas se alastraram rapidamente e cobriram o céu da região

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma loja de estofados de móveis, por volta de 20h30 desta quinta-feira (10), no bairro Alto Barroca, na região Oeste de Belo Horizonte. Ao todo, nove viaturas dos bombeiros foram acionadas ao local, com apoio da Polícia Militar, que isolou a região. Até a publicação desta reportagem não havia informação de vítimas.

Segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. O fato é que as chamas se alastraram rapidamente e ganharam força por conta da grande quantidade de material inflamável no imóvel. As chamas podiam ser vistas de vários pontos da região, acompanhadas de muita fuligem preta. Por conta disso, houve risco para os imóveis vizinhos e moradores foram orientados a deixar as casas e apartamentos.

Ao final do combate ao incêndio a Defesa Civil deve ser acionada para avaliar os danos na estrutura do imóvel.





