Incêndio de grandes proporções toma conta de empresa em Betim, na Grande BH Chamas começaram na noite desta quinta-feira (20) e se espalharam rapidamente, seguidas de explosões Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 20/02/2025 - 22h49 (Atualizado em 20/02/2025 - 22h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coluna de fogo e fumaça tomou conta do céu da região

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma empresa de reciclagem, por volta de 21h30 desta quinta-feira (20), no bairro Chácara, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não havia notícia de vítimas até o momento da publicação desta reportagem.

As informações são dos bombeiros, que enviaram sete viaturas ao local. A Guarda Municipal e a Polícia Militar isolaram a rua, repleta de imóveis residenciais. Moradores foram orientados a deixar as casas. Por conta da grande quantidade de material inflamável no local do incêndio, as chamas se propagaram rapidamente, acompanhadas de explosões.

A coluna de fogo podia ser vista de longe, acompanhada de muita fumaça, conforme imagens registradas por moradores. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.