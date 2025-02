Jovem de 21 anos é a única aluna de curso de engenharia em universidade federal em MG Rotina de Isadora Resende é de aulas particulares, sem trabalhos em grupo e com obrigação de avisar quando vai faltar Minas Gerais|Do R7 05/02/2025 - 17h48 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h57 ) twitter

Isadora Rezende é a única aluna do curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais

Isadora Resende, de 21 anos, vive uma rotina atípica como a única estudante de uma turma da Universidade Federal de Lavras (UFLA) no campus de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais.

A jovem, natural do interior mineiro, cursa Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT), um curso que oferece três áreas de especialização: engenharia de software, elétrica ou de produção.

Ela ingressou na universidade em 2022, ano de inauguração do campus, junto com outros 11 alunos, mas foi a única a seguir com o foco em engenharia de produção. Há três semestres, cursa disciplinas sozinha.

“Minha rotina é diferente da que pensamos para uma universidade. Eu preciso pedir o professor licença para sair de aula. Quando vou faltar, preciso avisar com antecedência e a aula é reposta. Também tem o lado positivo. Por causa da proximidade, consigo flexibilizar alguns prazos diretamente com os professores.

‌



Os 11 colegas de BICT da Isadora optaram por cursar engenharia de software. Agora, a jovem celebra um possível crescimento da formação em engenharia de produção. Segundo ela, a universidade recebeu 15 estudantes com interesse no curso.

“Eles vão começar a fazer as disciplinas, mas não cursarão comigo já que estou um ano à frente”, explica. “Eu gostei da repercussão dessa história porque está ajudando a divulgar o campus, disse a estudante.