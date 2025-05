Justiça de MG suspende venda de usinas da Cemig por falta de referendo popular Decisão liminar atende ação popular que questiona legalidade de leilão sem autorização da Assembleia Legislativa e referendo previsto na Constituição Estadual Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 20/05/2025 - 17h25 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h49 ) twitter

Ao analisar o pedido liminar, o juiz entendeu que há elementos suficientes para indicar ilegalidade na condução do processo de venda Reprodução RECORD MINAS

O TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do edital nº 500-W20723, da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), que previa a venda de quatro usinas hidrelétricas em Minas Gerais.

A decisão, assinada no último dia 15 pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira, da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, exige que qualquer privatização de ativos da estatal passe por referendo popular, conforme prevê a legislação estadual.

O magistrado atendeu ao pedido de ação popular movida por Everson de Alcântara Tardeli e Eduardo Armond Cortes de Araújo contra a CEMIG, o Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema e o diretor-presidente da estatal.

Na ação, os autores alegam que a CEMIG promoveu processo de alienação das usinas Marmelos (Juiz de Fora), Martins (Uberlândia), Sinceridade (Manhuaçu) e PCH Machado Mineiro (Águas Vermelhas), sem autorização legislativa ou referendo popular, conforme exige o artigo 14, §17 da Constituição Estadual para casos de desestatização/privatização.

‌



Decisão

Ao analisar o pedido liminar, o juiz entendeu que há elementos suficientes para indicar ilegalidade na condução do processo de venda. Ela reconheceu a legitimidade do governador para responder à ação, visto que cabe a ele zelar pela observância da Constituição estadual.

‌



“Apesar de não se tratar da alienação total da empresa, a venda de partes do seu patrimônio, especialmente usinas de geração, pode caracterizar desestatização por etapas, o que burla o preceito constitucional”, afirmou o magistrado na decisão.

A defesa do Estado e da CEMIG alegou que a operação seria apenas uma transferência onerosa do direito de exploração dos serviços de geração de energia, e que as usinas representam apenas 0,32% da capacidade da empresa.

‌



Também sustentaram que os ativos são deficitários e exigem investimentos elevados, mas o magistrado rejeitou os argumentos, enfatizando que a má gestão não pode justificar a inobservância da legalidade constitucional.

Além disso, foi determinado que os bens sejam mantidos ou retornem à posse da CEMIG, e que o Ministério Público seja intimado para atuar no processo. A decisão também ressalta que a assinatura do contrato em fevereiro de 2025 não impede a anulação de seus efeitos, uma vez constatada possível ilegalidade.

Medidas

Em sua decisão, o juiz deferiu a tutela de urgência para suspender todos os efeitos do edital em comento, em especial aos do contrato dele derivado, devendo, por ora, os bens envolvidos serem mantidos (ou retornados) sob posse e administração da CEMIG.

O magistrado também pediu a citação dos réus, para se quiserem, se pronunciar no prazo legal.

Para eventual designação de audiência de conciliação dependerá do requerimento de ambas as partes.

A reportagem do Portal R7 e da RECORD MINAS solicitou e aguarda um posicionamento da Cemig, do Governo de Minas e Âmbar Energia.

