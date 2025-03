Mãe e filho morrem em acidente entre carro e van em MG Todos os ocupantes da van ficaram feridos; o condutor foi socorrido em estado grave por uma equipe do SAMU Minas Gerais|Ana Clara Pinho*, da RECORD MINAS 15/03/2025 - 12h18 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h18 ) twitter

Mãe e filho morrem em acidente entre carro e van em Montes Claros (MG)

Mãe e filho morreram em uma batida entre um carro e uma van na rodovia MGC-135, em Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher estava acompanhada do filho de 7 anos e dirigia no sentido Januária. O veículo parou sobre as quatro rodas em um barranco às margens da pista. O outro veículo, que transitava no sentido contrário, foi encontrado parado na pista na direção em que se deslocava.

Com o impacto, todos os ocupantes da van ficaram feridos. O condutor foi socorrido em estado grave por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo relatos de testemunhas, a criança foi projetada para fora do veículo e foi encontrada na pista. A equipe do SAMU tentou reanimá-la, mas sem sucesso. A condutora do automóvel, que sofreu politraumatismo, ficou presa às ferragens e também morreu.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, a guarnição de Bombeiros utilizou ferramentas hidráulicas para remover as ferragens que prendiam a vítima, para a retirada do automóvel. As vítimas foram entregues aos cuidados de uma funerária.