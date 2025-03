Polícia prende homem suspeito de fazer parte do Comando Vermelho em Contagem (MG) Detido estaria envolvido no assassinato da amante, de 29 anos, ocorrido na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7 14/03/2025 - 19h23 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h59 ) twitter

Policiais Militares do 39º Batalhão, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, prenderam no início da noite desta sexta-feira (14), na cidade, um homem suspeito de fazer parte da facção criminal Comando vermelho (CV) e que estaria envolvido no assassinato da amante, de 29 anos. O crime teria ocorrido na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, em 17 de fevereiro deste ano.

De acordo com o cabo Wanderson, da 84ª Companhia do Tático Móvel do 39º Batalhão, o serviço de inteligência da PM vinha investigando o criminoso e acabaram descobrindo que ele estava trabalhando na cidade de Contagem. Neste sexta, foi montado uma operação que resultou na prisão do homem que era foragido da Justiça e que tem uma ficha criminal extensa. O homem foi preso no Bairro Bela Vista, vizinho ao Bernardo Monteiro.





Homicídio

Sobre o assassinato da mulher em Juiz de Fora, a Polícia Militar informou que horas antes do crime, a vítima tinha sido vista com o namorado, de 28 anos, em uma festa no Bairro Vila Montanhesa. O casal teria voltado para casa de madrugada, por volta das 2h e às 5h dois homens foram vistos entrando na casa, um deles seria um homem casado, de 30 anos, com quem a mulher estaria tendo um caso.

‌



Ainda segundo a PM, tiros foram disparados no imóvel e na sequência o namorado, o amante e um terceiro homem foram visto deixando o imóvel.

Testemunhas ouvidas no local do crime informaram aos policiais militares que dias antes a vítima havia sido agredida pela mulher do amante no meio da rua e que horas antes dela ser assassinada o amante estaria na companhia de outros homens exibindo armas de fogo em público.