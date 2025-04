Medalha da Inconfidência homenageia presidente da Câmara e outros 170 Honraria do Governo de MG, entregue no Dia de Tiradentes, reconhece contribuição no desenvolvimento do estado e do Brasil Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

Medalha da Inconfidência é concedida a pessoas e entidades que marcam a história do país Divulgação/Governo de Minas/ Gil Leonardi

O Governo de Minas Gerais promove, nesta segunda-feira (21), em Ouro Preto, na região Central, a tradicional cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, a mais alta honraria concedida pelo Estado. Neste ano, 171 personalidades e instituições serão agraciadas em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é entregue anualmente em 21 de abril, Dia de Tiradentes, Mártir da Inconfidência Mineira, movimento histórico que teve Ouro Preto como epicentro no século 18.

Nesta edição, a principal honraria, o Grande Colar – destinado a chefes de Estado, de governo ou de Poderes –, será concedida ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos).

“Com forte atuação nos bastidores do parlamento, Motta foi o deputado mais jovem a ser eleito para comandar a Casa do Legislativo federal, no ano passado, aos 34 anos. Ele recebeu 444 votos e foi confirmado em primeiro turno. O agraciado também já havia sido o mais jovem deputado federal do Brasil eleito, aos 21 anos, com mais de 86 mil votos. Em seu quarto mandato como deputado federal pelo estado da Paraíba, o também médico Hugo Motta é descrito pelos pares com um estilo conciliador e agregador”, pontuou o Governo ao justificar a escolha.

‌



As demais 170 homenagens são distribuídas em três categorias: Grande Medalha (40), Medalha de Honra (58) e Medalha da Inconfidência (72).

Entre os agraciados com a Grande Medalha estão figuras proeminentes da política, judiciário, forças armadas, academia e sociedade civil, além de instituições de destaque.

‌



A cerimônia é dividida em duas partes. A primeira é a honra militar, com a presença dos Dragões da Inconfidência, o hasteamento da bandeira, a colocação de flores no monumento ao mártir da Inconfidência Mineira e a salva de 21 tiros, na Praça Tiradentes, coração de Ouro Preto.

Em seguida, as medalhas serão entregues no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

‌



Confira abaixo a lista completa dos agraciados divulgada pelo Governo de Minas:

Grande Colar

Deputado Federal Hugo Motta Wanderley da Nóbrega, Presidente da Câmara dos Deputados

Grande Medalha

Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, Desembargador - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Ex-Offício

José Vitor de Resende Aguiar - Zé Vitor, Deputado Federal – Promoção

Newton Cardoso Junior, Deputado Federal – Promoção

Marcos Sampaio Olsen, Almirante de Esquadra - Comandante da Marinha

Claudio Henrique Mello de Almeida, Almirante de Esquadra -Comandante de Operações Navais

Maurício Augusto Silveira de Medeiros, Tenente Brigadeiro – Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Álvaro Damião Vieira da Paz, Prefeito de Belo Horizonte

Adriano Fructuoso da Costa, General de Divisão, Comandante da 4ª Região Militar - Ex-Offício

Sérgio Alexandre de Oliveira, General de Brigada - 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha

Vallisney de Souza Oliveira, Desembargador Federal - Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região - Ex-Offício

Durval Ângelo Andrade, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Ex-Offício

Alessandro de Paula Lima, Capitão de Mar e Guerra - Capitão dos Portos da Capitania Fluvial de Minas Gerais - Ex-Offício

Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - Ex-Offício

Maurício José de Oliveira, Coronel - Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais

Moisés Magalhães de Sousa, Coronel - Sub-Comandante e Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Júlio Wilke, Delegado-Geral da Polícia Civil

Vicente de Oliveira Silva, Desembargador Superintendente Administrativo Adjunto do TJMG

Marcos Henrique Caldeira Brant, Desembargador do TJMG – Promoção

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – Promoção

Plauto Afonso da Silva Ribeiro, Desembargador Federal aposentado

José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Procurador de Justiça do MPMG

Gustavo Vidigal Costa, Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Gustavo Oliveira Chalfun, Presidente da OAB-MG

Juliano Lopes Lobato, Presidente de Câmara Municipal de Belo Horizonte

Moacyr Laterza Filho, Pró-Reitor da UEMG – Promoção

Euler Fuad Nejm, Presidente do Grupo Supernosso

Ivan Muller Botelho, Presidente do Conselho da Energisa – Promoção

Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé

Pedro Lourenço de Oliveira, Presidente dos Supermercados BH - Promoção

Sergio Leite de Andrade, Conselheiro de Administração e VicePresidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas

Rubens Menin Teixeira de Souza, Empresário

Jaime Prado Gouvêa, Escritor

Manoel Vitor de Mendonça Filho, Engenheiro – Promoção

Marcelo Landi Matte, Jornalista – Promoção

Nilma Lino Gomes, Professora do Ensino Superior da UFMG – Promoção

Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares – LIGABOM

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC

Gazeta do Povo

Cássio Rocha de Azevedo - in memoriam

Francisco José Turchetto Santos - in memoriam

Medalha de Honra

Marcelo Eduardo Freitas - Delegado Marcelo Freitas, Deputado Federal

Neli Pereira de Aquino - Nely Aquino, Deputada Federal

Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas, Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais

Pedro Bruno Barros de Souza, Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais

Thales Almeida Pereira Fernandes, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

Marília Carvalho de Melo, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais

Leônidas José de Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Bernardo Assis Fonseca Santos, Secretário de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais

Amanda Caroline Teixeira Dias - Amanda Teixeira Dias, Deputada Estadual

Ana Carolina Pinto Caram Guimarães - Carol Caram, Deputada Estadual

Lincoln Drumond Soares Neto - Lincoln Drumond, Deputado Estadual

Leonardo Werdan Torres, Coronel EB - Comandante do Colégio Militar de Belo Horizonte

Ailton David Cabral Júnior - Coronel Aviador - Comandante do Corpo de Alunos do CIAAR

Diogo Piassi Dalvi - Coronel Aviador - Chefe da Divisão de Admissão e Seleção do CIAAR

Claudomiro Feltran Junior - Coronel Aviador - Diretor do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Sandro Vieira Corrêa - Coronel PM - Diretor de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais

Cássio de Souza Salomé, Desembargador do TJMG

Luiz Carlos Gomes da Mata, Desembargador do TJMG

Karina Brandão Rezende Oliveira, Procuradora Regional Federal da 6ª Região

Octavio Augusto Martins Lopes, Procurador de Justiça do MPMG

Diana de Lima Prata Camargos, Defensora Pública

Neider Chaves Ribeiro, Defensor Público

Cláudio Fabiano Pimenta, Defensor Público

Claudijane dos Santos Gomes, Defensora Pública

Nadia de Souza Campos, Defensora Pública

Fernando Passalio Avelar, Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa

Luísa Cardoso Barreto, Diretora-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge

Welter Alves das Chagas, Tenente-Coronel BM - Coordenador de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Robson Romie Lopes Pereira, Tenente-Coronel PM

Nadim Elias Donato Filho, Presidente da Fecomércio MG/SESC-SENAC

Antônio Claret de Oliveira Júnior, Diretor Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

Igor Mascarenhas Eto, Assessor da Presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

Simone Deoud Siqueira, Diretora de Compliance da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

Vantuir Antônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Otto Alexandre Levy Reis, Diretor-Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN

Danubia Helena Soares Quadros, Delegada Especial da Polícia Civil

Alexsander Soares Diniz - Delegado-Geral de Polícia - Chefe do 13° Departamento de Polícia Civil de Barbacena

Jurandir Rodrigues César Filho - Delegado-Geral de Polícia - Chefe do 11º Departamento de Polícia Civil de Montes Claros

Jaqueline Lara Somavilla, Superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Milena de Brito Alves, Superintendente de Gestão e Finanças do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Castellar Modesto Guimarães Neto, Ex-Senador e Consultor de Articulação Política do Estado de Minas Gerais

José Antônio Machado Reguffe, Ex-Senador

Carlos Henrique Martins Teixeira, Presidente do Minas Tênis Clube

Gustavo de Oliveira Barbosa, Assessor Estratégico da Vice-Governadoria

Patrícia Maria Caetano de Araújo, Pró-Reitora de Graduação da UEMG

Liza Fensterseifer, Pró-Reitora de Recursos Humanos da PUC Minas

Lúcio Mauro Pereira, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas

Aziz Tuffi Saliba, Professor do Ensino Superior da UFMG

Fernando Scharlack Marcato, Professor e Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas

Júlia Figueiredo Goytacaz Santanna, Diretora Executiva do Centro de Inovação para a Educação Brasileira

Marcelo Miranda Guimarães, Presidente do Museu da História da Inquisição – Promoção

Marco Aurélio de Barcelos Silva, Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR

Ana Maria Soares Valentini, Engenheira Florestal

Luís Ângelo da Silva Giffoni, Escritor

Medalha da Inconfidência

Antônio Francisco do Nascimento, Juiz Federal do Tribunal Regional da 6ª Região

Grigório Carlos dos Santos, Juiz Federal do Tribunal Regional da 6ª Região

Marcelo Rodrigues Fioravante, Juiz Auxiliar da Presidência do TJMG

Thiago Fernandes Morais, Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Cristiano Cassiolato, Promotor de Justiça do MPMG

Cristina Fagundes Siqueira, Promotora de Justiça do MPMG

Ludmila Costa Reis, Promotora de Justiça do MPMG

Rodrigo Bragança de Queiroz, Promotor de Justiça do MPMG

Ricardo Rodrigues, Capitão de Corveta MB

Rubens Ikeuti, Capitão de Corveta MB

Eduardo Alves Lima, Major PM

Ronivaldo Rocha de Negreiros, Major Capelão da Reserva e Pastor da Igreja Universal

Leonardo de Medeiros Oliveira, 2º Tenente PM

Luciano Mendes Araújo, Subtenente EB

Reinaldo Cordeiro de Moura, Suboficial Especialista da Aeronáutica

Robson Tadeu de Paula, Subtenente BM

Edson Cardoso Junior, 1º Sargento MB

Elber Rodrigues de Assis, 1º Sargento EB

Rodrigo Guilherme Pereira de Aquino, 1º Sargento EB

Erástones Gonzaga, 1º Sargento PM

Rafaelly Francine Ferreira da Silva, 2º Sargento PM

Renato Lúcio de Oliveira, 2º Sargento PM

Vitor Hugo dos Reis Sena, Cabo BM

Antônio Otávio Rocha, Investigador de Polícia Civil

Frederico Guilherme Barcellos Júnior, Gerente de Campus da Unimontes

João Paulo Chaves Moscardini, Controlador Seccional da UEMG

Mirelle França Michalick Triginelli, Diretora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas

Patrícia Lage Becker, Diretora de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral

Rodrigo Marzano Antunes Miranda, Diretor da Escola de Contas e Capacitação

Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Ana Cecília Carvalho, Professora do Ensino Superior da UFMG

Licinia Maria Correa, Professora do Ensino Superior da UFMG

Rodrigo Ednilson de Jesus, Professor do Ensino Superior da UFMG

Shirley Aparecida de Miranda, Professora do Ensino Superior da UFMG

Neiva Ferreira Pinto, Professora do Ensino Superior da UFJF

Andra Aparecida da Silva Dionízio, Professora do Ensino Superior da Unimontes

Geraldo Eustáquio Evangelista, Professor do Ensino Superior da Unimontes

Victor Martins Maia, Professor do Ensino Superior da Unimontes

Miriam Bastos Rocha, Professora de Ensino Superior da UEMG

Marcelo Augusto Santos da Costa, CEO da SMT

Alexandre Ramos Peixoto, Presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

Raimundo Godoy Castro Filho, Presidente Executivo do Instituto Aquila de Gestão

Rejane Dias dos Santos, Presidente do Grupo Editorial Autêntica

Winder Almeida Souza, Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Estado de Minas Gerais – Sinepe

Luís Fernando Memória Porto, Vice-Presidente da Localiza

Eduardo Rodrigues Chaves, Diretor de Finanças do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Flávia Avila Teixeira, Diretora da Secretaria do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

André Ricardo de Moura Lima Jeha, Sócio-Diretor da Parque Brasil

José Augusto da Silva, Diretor da Hexágono Engenharia

Michael Vieira Rosa, Diretor de Segurança Institucional e Transporte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Wendel Gomes da Silva, Diretor de Mineração e Matérias Primas da Gerdau

Bernardo Silviano Brandão Vianna, Gestor de Relações Institucionais da Copasa

Itamaury Teles de Oliveira, Associado Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

Silvania Maria Capanema Álvares, Associada Efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

Sílvio Cássio de Souza, Gerente de Magistratura do TJMG

Alexandre Fernandes de Oliveira, Padre

Geovane Marques dos Santos, Padre

Lilian Cristina Zazá Santos Barrera, Médica Legista da Polícia Civil

Eduardo Ferreira Biondi Pinheiro, Médico

Marcos José Garcia de Lima, Médico

Arthur Magalhães Bambirra, Assessor Judiciário do TJMG

Lucas Pitta Maciel, Assessor da Presidência da Codemge

Paulo Antônio Morganti Leite, Jornalista e Editor da Rede 98

Renato Rodrigues Rios Neto, Repórter

Ramiro Soares de Oliveira, Empresário

Sérgio Santos Rodrigues, Advogado

Eduardo Calais Pereira, Tabelião de Notas em Belo Horizonte no Cartório do Distrito de Venda Nova

Tessa Pires da Mota Belo, Engenheira de Projetos e Obras da Copasa

Thales Augusto Costa, Articulador Político

Thiago Martins Milhim, Secretário-Geral do Podemos

Róger Alves Vieira, Historiador

Zélia Correia da Mata dos Santos, Secretária Escolar da Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira

