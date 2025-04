Nesta terça-feira (29), o quadro A Hora do Emprego traz as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine. Para Operador de Caixa, são 60 vagas disponíveis, exigindo ensino médio, com salário de R$1.600 + benefícios.



