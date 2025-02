Ação social leva solidariedade e apoio a famílias carentes da Grande BH

Mais de 1.500 pessoas foram beneficiadas por uma ação do Grupo Unisocial, da Igreja Universal do Reino de Deus, em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte, neste fim de semana. Famílias carentes, incluindo algumas que sofreram com os temporais do início do ano, receberam doações, serviços e apoio espiritual.



A Escola Estadual João Ferreira de Freitas, no bairro Palmares B, foi transformada em um grande espaço de solidariedade. A área do bazar foi uma das mais procuradas, com diversos itens sendo distribuídos.



Mais de 150 voluntários se dedicaram para realizar a ação, que também contou com aferição de pressão arterial, medição de glicose e assistência jurídica por um time de advogados. Além disso, serviços como corte de cabelo, manicure e design de sobrancelhas foram oferecidos à comunidade.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.