Acerto de contas entre traficantes termina com morte de homem e prisão de suspeito em BH

Um homem, de 47 anos, foi morto a tiros, no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime foi preso menos de uma hora depois do assassinato, após uma denuncia anônima. A vítima e o autor tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.