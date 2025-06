Acidente e congestionamentos afetam trânsito na saída do feriado em Minas Gerais

O movimento nas estradas de Minas Gerais é intenso desde a noite de quarta-feira (18), especialmente nas BR-040 e BR-381. Congestionamentos foram registrados na região Metropolitana de Belo Horizonte, no trecho da BR-040 em Contagem, em direção a Sete Lagoas, e na BR-381 em Betim, sentido São Paulo . Um acidente com uma carreta carregada de gás industrial em Campanha, a 316 km da capital mineira, agravou a situação na BR-381, ocasionando um congestionamento de mais de 7 km. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificou a fiscalização até domingo (22), com foco em ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e outras infrações. Aproximadamente 800 policiais estão em ação para assegurar um retorno seguro após o feriado.



