Acidente entre carro e caminhão causa incêndio na BR-381, na Grande BH

Um acidente ocorreu na BR-381 em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo um carro e um caminhão, na madrugada desta terça-feira (29).A carreta estava parada devido a problemas mecânicos quando foi atingida pelo veículo menor. O impacto causou um incêndio que consumiu o carro. Testemunhas ajudaram a retirar o motorista do carro, que teve ferimentos leves e foi levado ao hospital. Duas pistas foram interditadas, resultando em congestionamento de quase 4 km. O motorista do caminhão não se feriu e o Corpo de Bombeiros apagou o incêndio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!