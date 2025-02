Acidente entre ônibus e moto deixa dois feridos em BH

Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto, na manhã desta quinta-feira (23), deixou duas pessoas feridas, no bairro Mantiqueira, na região de venda nova, em Belo Horizonte. Segundo o motorista do ônibus, a moto estava na contramão.



O condutor teria tentado desviar, mas não conseguiu. Três passageiros que estavam no coletivo confirmaram a versão do motorista. A Polícia Militar vai ao hospital ouvir a versão do motociclista e da garupa.



