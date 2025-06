Acidente entre três carros e uma moto deixa dois feridos em BH

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira (18) na avenida Antônio Carlos, no bairro São Francisco, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu quando um veículo tentou mudar de faixa, fazendo com que a moto perdesse o controle. Os ocupantes da moto foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros; o homem sofreu um ferimento na perna, enquanto a mulher apresentou dores nas costas. Três veículos estiveram envolvidos no acidente, resultando na interdição parcial da via e complicações no trânsito, que está sendo gerenciado pela BHTrans.



