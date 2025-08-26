Acusado de matar gari desiste de trocar de advogado e pede que os dois trabalhem juntos no caso

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior decidiu não substituir seu advogado e quer que Bruno Silva Rodrigues e Draco Cavalcanti atuem conjuntamente em sua defesa. Renê havia inicialmente revogado a procuração do advogado mineiro, alegando um mal-entendido. Detido no presídio de Caeté, na Grande BH, ele enfrenta dificuldades para acesso a medicamentos. Em depoimento, Renê afirmou que assinou documentos sem compreender suas consequências. O advogado Bruno Silva Rodrigues deverá encontrar-se com Renê para definir os próximos passos. As dificuldades enfrentadas por Renê com medicamentos e a estratégia de defesa foram abordadas, em entrevista, por Draco Cavalcanti, que destacou a importância de uma defesa honesta e dentro dos limites legais.



