Adolescente de 13 anos é agredido com chutes e socos na saída de escola em BH

Um adolescente, de 13 anos, foi agredido na porta de uma escola no bairro Jardim Belmonte, na região Nordeste de Belo Horizonte. Um vídeo registrou a agressão e causou revolta na família do aluno.



A mãe dele acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. As imagens mostram o momento em que um garoto agride o colega de escola com cinco socos e três chutes. A vítima ficou caída no passeio.



A família do garoto agredido é estrangeira. A mãe dele acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência relatando o caso. O Conselho Tutelar foi chamado. A escola colocou psicólogos e assistentes sociais à disposição dos estudantes envolvidos no caso.



A Secretaria Municipal de Educação informou que, quando tomou conhecimento do fato, a direção da escola foi até o local e o agressor já havia ido embora. O aluno agredido e seu irmão foram conduzidos para o interior da escola até a chegada de seus responsáveis.



A equipe gestora também entrou em contato com a família do aluno agressor e acionou o Conselho Tutelar, conforme estabelece o procedimento padrão. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da agressão.