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Adolescente de 15 anos agride outro estudante com 21 socos em van escolar na Grande BH

Ambos são do Colégio Militar de Vespasiano; estudante agredido levou canivete para tentar se defender

MG no Ar|Do R7

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Um estudante de 13 anos ficou ferido após ser agredido por um jovem de 15 anos dentro de uma van escolar em Vespasiano. A confusão, registrada em celulares, ocorreu entre alunos do colégio Tiradentes da Polícia Militar. Imagens mostram o agressor desferindo socos enquanto um funcionário tenta intervir. Segundo relatos, o estudante agredido estava com um canivete para se defender de agressões anteriores. O pai do aluno agressor informou que ele possui transtornos e usa medicação controlada. A direção da escola acompanha a situação e já tomou medidas administrativas, enquanto as autoridades responsáveis cuidam das ações criminais.

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