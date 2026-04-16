Adolescente de 15 anos agride outro estudante com 21 socos em van escolar na Grande BH

Um estudante de 13 anos ficou ferido após ser agredido por um jovem de 15 anos dentro de uma van escolar em Vespasiano. A confusão, registrada em celulares, ocorreu entre alunos do colégio Tiradentes da Polícia Militar. Imagens mostram o agressor desferindo socos enquanto um funcionário tenta intervir. Segundo relatos, o estudante agredido estava com um canivete para se defender de agressões anteriores. O pai do aluno agressor informou que ele possui transtornos e usa medicação controlada. A direção da escola acompanha a situação e já tomou medidas administrativas, enquanto as autoridades responsáveis cuidam das ações criminais.



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