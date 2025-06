Adolescente de 17 anos é apreendido com grande quantidade de drogas em Belo Horizonte

A polícia apreendeu um menor de 17 anos em Belo Horizonte, após denúncia anônima no bairro Pindorama. Na casa do adolescente, foram encontrados 621 pinos de cocaína, uma barra de 1,5 kg de pasta base de cocaína, três buchas de maconha, uma balança, 14 munições 9mm, um carregador 9mm e uma pistola. O avô do jovem, que o recebeu em casa, já conhecia o envolvimento anterior do neto em atividades ilegais. Há registros de que o menor, desde os 15 anos, possui passagens por tráfico de drogas. Ele admitiu a posse dos materiais, mas se recusou a dar detalhes sobre o esquema criminoso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!