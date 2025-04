Adolescente desaparecida é encontrada com homem de 38 anos em shopping de BH

Uma adolescente, de 13 anos, que estava desaparecida desde que saiu de casa para ir à escola em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrada nesta terça-feira (15) em um shopping no centro da capital. Ela estava com um homem de 38 anos, que conheceu pelas redes sociais. O desaparecimento mobilizou a família por quase 24 horas. Diante da repercussão e do desespero da família, o homem entrou em contato com os parentes afirmando que a menina estava bem. Um encontro foi marcado e os dois foram localizados pela Polícia Militar na praça de alimentação do shopping. O suspeito foi preso em flagrante por abuso de incapaz. A adolescente foi levada ao hospital e, depois, ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames. Abaladas, ela e a mãe preferiram não comentar o caso.



