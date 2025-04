Adolescente morre e outro fica ferido após confronto com a PM dentro de condomínio em BH

Dois adolescentes foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar dentro de um condomínio no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte. Um deles, Victor Lucas Silva Cirino, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma testemunha relatou que um dos adolescentes chegou a implorar para não ser morto. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para esclarecer as reclamações dos moradores e aguarda retorno. Veja a reportagem completa no vídeo acima.