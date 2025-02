Adolescente sai para visitar amiga e desaparece na Grande BH

Uma adolescente, de 13 anos, saiu para visitar uma amiga e desapareceu, durante a tarde do último domingo (9), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo os pais, Sthefany Vitória saiu para ir à casa de uma amiga e não voltou mais. A amiga contou que havia combinado de se encontrar com Sthefany, mas que ela não apareceu. Os pais colocaram cartazes, pelo bairro, pedindo informações. Uma das informações que eles receberam é que alguém teria visto a adolescente sendo colocada em um carro prata.



O pai esteve em delegacias, hospitais, upas e necrotérios, mas não encontrou a menina. “Se alguém souber do paradeiro dela, ajuda a gente a encontrá-la. Está muito difícil”, falou o pai Welton Ferreira.



Segundo o pai de Sthefany, ela é uma menina tranquila e não teve desentendimentos com a família. Veja mais informações no vídeo acima.