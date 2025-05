Advogada é impedida de acessar Tribunal de Justiça por usar turbante em BH

A advogada Rita de Cássia Galvão, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB-MG, denunciou que foi impedida de acessar o juizado criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por estar usando um turbante. Os seguranças afirmaram que o acessório atrapalharia o controle das câmeras de segurança. Rita insistiu e conseguiu participar da audiência sem retirar o turbante. Em resposta, o presidente da OAB-MG classificou a atitude como inadmissível, e o Tribunal de Justiça pediu desculpas públicas, ressaltando seu compromisso com o respeito à diversidade e a identidade afro-brasileira. A advogada destacou em vídeo: "nossos direitos têm de ser ampliados, e não cerceados".



