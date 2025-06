Advogado é preso suspeito de fornecer drogas à detentos em presídio de Belo Horizonte

Um advogado foi preso em flagrante suspeito de levar drogas para os clientes, detentos do Ceresp Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte. Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de inteligência da polícia já suspeitava que os detentos estavam recebendo os materiais ilícitos de Fabrício Victor Carvalho de Jesus, de 27 anos.



Após conversarem com o advogado em um parlatório e retornarem para a cela, dois detentos foram revistados. Com eles foram encontrados dois, de um total de dezoito frascos de maconha e fumo. Os objetos tinham o mesmo formato cilíndrico e tamanho das aberturas do vidro do parlatório.



Em nota, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) disse que a direção da unidade prisional instaurou um procedimento para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) deu imediato encaminhamento interno à procuradoria de prerrogativas e ao tribunal de ética e disciplina para a devida apuração e adoção das providências cabíveis.



