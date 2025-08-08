Agentes da Ceasa Minas realizam operação de fiscalização para conferir irregularidades

Uma operação foi realizada, na madrugada desta sexta-feira (08), na Ceasa Minas, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, para identificar irregularidades e problemas sanitários. Os fiscais da Unidade e do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) vistoriaram veículos para inspecionar documentos e nota fiscal. Um caminhoneiro foi impedido de entrar por falta de documentação adequada e por problemas no transporte da carga. Outros problemas encontrados pelos fiscais foram caixas sujas e caixotes de madeira reutilizados, práticas que são proibidas por lei devido ao risco de propagação de doenças.



