Agentes encontram desmanche de motos no bairro Betânia, em Belo Horizonte

Os agentes localizaram 14 chassis de motos em uma área de mata nas margens do Anel Rodoviário, no bairro Betânia, em Belo Horizonte. A suspeita é que seja um desmanche. Os chassis foram identificados como produtos de furto em várias cidades da região. No mesmo local, um caminhão abandonado foi encontrado; o proprietário informou que havia sido furtado na noite anterior. Ninguém foi preso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!