Aluna que teria visto foto íntima de professor recebe acompanhamento psicológico em MG

Um professor de 53 anos é suspeito de mostrar uma foto íntima para uma aluna de 16 anos em uma escola estadual em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu durante uma aula de biologia. A aluna relatou ter ficado envergonhada e escondeu o rosto. Posteriormente, ela contou o ocorrido para suas colegas e procurou a direção da escola.



A Secretaria Estadual de Educação informou que tomou as providências necessárias e que o professor será afastado de suas funções até a conclusão das investigações. O Núcleo de Acolhimento Educacional, composto por profissionais de psicologia e assistência social, foi acionado para acompanhar a adolescente envolvida no caso.



