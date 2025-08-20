Amigos de gari assassinado fazem passeata e cobram julgamento e condenação de suspeito

Amigos de Laudemir Fernandes, gari falecido tragicamente, organizaram uma passeata no Anel Rodoviário, na manhã desta quarta-feira (20), fechando temporariamente ambos os sentidos para expressar luto e chamar atenção para a segurança dos trabalhadores. Tiago, um dos organizadores e amigo da vítima, destacou a importância da justiça e a necessidade de mudanças na segurança pública. A manifestação também serviu como um apelo aos políticos por melhorias nas condições de trabalho dos garis. As experiências traumáticas dos participantes, sua indignação com a confissão do suspeito e a discussão sobre a instalação de câmeras de segurança em caminhões de coleta também foram tópicos abordados durante o protesto. Apesar do luto, os amigos de Laudemir prometeram continuar lutando por segurança e justiça.



