Ampliação de viaduto no bairro Belvedere, em BH, é interrompida após mudanças em projeto

Motoristas que passam pela região do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, vão precisar de paciência. As obras de ampliação do viaduto sobre a BR-356, no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima, foram paralisadas nesta semana após pressão da comunidade local. O projeto original previa a construção de uma terceira faixa de rolamento no sentido Belvedere-Santa Lúcia, mas a proposta foi retirada pela Prefeitura de Belo Horizonte após moradores se manifestarem contra a remoção de cerca de 200 árvores. A decisão levou a empresa responsável a desistir da execução da obra. A continuidade dos trabalhos agora depende de uma nova licitação. Apesar da interrupção, a PBH afirma que não haverá atraso na entrega da ampliação do viaduto. Segundo a prefeitura, o novo projeto vai priorizar a preservação ambiental. Caso alguma árvore precise ser retirada, será replantada posteriormente.



