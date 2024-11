Ansiedade e correria marcam segundo dia de provas do Enem em Belo Horizonte

Estudantes realizaram a segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (10). Em Belo Horizonte, cerca de 60 mil candidatos fizeram as provas de matemática e ciências da natureza. As notas obtidas também são utilizadas para obter financiamento estudantil pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) e para disputar vagas de bolsas pelo Prouni (Programa Universidade para Todos).