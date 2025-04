Aos 105 Anos, dona Miracy veste azul e branco para assistir o Cruzeiro jogar em Uberlândia (MG)

No dia do confronto entre Cruzeiro e Vasco, em Uberlândia, no Triangulo Mineiro, à 536 km de Belo Horizonte, o ritual dos torcedores começou bem antes do apito inicial. Famílias e amigos se reuniram em casa e em bares para acompanhar a partida, transmitida pela RECORD. Dona Miracy, de 105 anos, vestiu sua camisa do Cruzeiro logo cedo e se posicionou em frente à televisão. Na sala decorada em azul e branco, ela resumiu sua relação com o time: "Eu fico paciente esperando..." A



