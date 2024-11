Após acidente, carga de cerveja é liberada para populares no Anel Rodoviário em BH

Um caminhão carregado de cerveja perdeu os freios no Anel Rodoviário, na região oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira(16). A polícia tentou impedir o saque da carga, mas ela acabou liberada horas após o acidente. O caminhão havia saído do Rio de Janeiro em direção à capital mineira. O condutor, que estava sozinho, sofreu ferimentos leves.



