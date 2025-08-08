Após acidente de trânsito, motoristas trocam socos e empurrões em rua de Belo Horizonte

Dois motoristas se envolveram em uma briga na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (07). A confusão começou depois de um acidente entre os veículos. Testemunhas contaram que as discussões são frequentes na área. Os homens trocaram socos e empurrões até serem contidos por pessoas que presenciaram a cena. Um dos envolvidos teria feito ameaças enquanto buscava algo no interior do veículo. A situação complicou o trânsito no local. Os motoristas não foram identificados.



