Após chuva forte, escola é tomada por lama em Ibirité (MG)

Com a chuva que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana, nesta quarta-feira (29), uma escola municipal amanheceu tomada por lama, na manhã desta quinta-feira (30).



A Escola Municipal Maria José de Aguiar, localizada em frente ao prédio da prefeitura da cidade, foi alagada durante o temporal. A escola tem cerca de 250 alunos que estudam no período da manhã e da tarde.



O local também foi invadido pela água da chuva em 12 de janeiro deste ano. Veja mais informações no vídeo acima.