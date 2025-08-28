Após denúncia anônima, homem é preso com quase 500 munições para fuzil em BH

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de vender armamento no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar apreendeu na casa do suspeito 483 munições, além de três carregadores, coldres e uma arma de fogo.



Segundo a PM, a operação ocorreu após denúncia anônima informando que o homem estava em posse de armas a mando do tráfico de drogas. O material apreendido teria vindo de São Paulo. Somente com a venda das munições para fuzil, ele planejava arrecadar cerca de R$ 23 mil. A PM informou que esta não foi a primeira prisão do homem, que possui registros anteriores por tráfico de drogas, furto, receptação e outros crimes.



