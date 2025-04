Após feminicídio, família volta à casa da vítima em Ribeirão das Neves (MG) e teme soltura do autor

A família de Ana Paula Nunes, de 37 anos, retornou nesta terça-feira (15) à casa onde ela foi assassinada pelo próprio companheiro, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os parentes foram ao imóvel para cuidar dos dois cães da vítima e retirar seus pertences pessoais.



Ana Paula foi morta a golpes pelo marido, Sebastião Henrique da Silva, também de 37 anos, que confessou o crime. Segundo familiares, o feminicídio aconteceu momentos antes de o casal ir dormir. “Minha irmã estava pronta para ir deitar com ele. Ele matou a minha irmã”, desabafou uma das irmãs da vítima.



Após o crime, Sebastião chegou a ser solto, o que gerou revolta e medo entre os parentes. No entanto, ele foi recapturado nas imediações do cemitério onde Ana Paula seria sepultada, o que trouxe alívio à família. “O que ele fez não tem perdão”, disseram os familiares, que agora pedem justiça e temem uma nova liberação do acusado. A Polícia Civil segue acompanhando o caso.



