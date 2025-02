Após perseguição, trio é preso por aplicar golpes do FGTS em BH

Um homem e duas mulheres foram presos em Belo Horizonte, suspeitos de tentarem receber benefícios do FGTS com documentos falsos. O trio, que veio do Rio de Janeiro, ainda tentou fugir de um bloqueio policial durante a abordagem na noite desta quinta-feira(6).



Segundo a Polícia Militar, Jonescley Flor, de 47 anos, foi perseguido por 5km na rodovia. Sabrina Rodrigues da Silva, de 25 anos, e Elizete dos Santos, de 62 anos, também estavam com o suspeito. O trio tentou aplicar golpes em duas agências da Caixa Econômica Federal: uma em Paracatu e outra em João Pinheiro, na região noroeste de Minas Gerais.



Durante a prisão, a polícia apreendeu com os suspeitos carteiras de identidade falsificadas, um extrato de saque aniversário do INSS no valor de R$ 4.680,00, e um comprovante de endereço falsificados.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.