Após protestos, Prefeitura de BH retoma obras no Trevo do Belvedere seguindo o projeto original

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a retomada das obras no trevo do Belvedere, na região Centro-Sul da capital mineira, seguindo o projeto original. A decisão foi comunicada pelo prefeito Álvaro Damião após uma reunião com moradores no último domingo (13). As obras haviam sido interrompidas na semana anterior após pressão popular. Um abaixo-assinado com cerca de 7.500 assinaturas foi entregue à prefeitura, pedindo mudanças no projeto por conta da prevista retirada de árvores para o alargamento das pistas.



Mesmo com a mobilização, o prefeito afirmou que estudos técnicos não permitiram alterações significativas no projeto. “A maioria quer as obras no Belvedere”, declarou. As obras, orçadas em R$ 16 milhões, devem começar ainda neste semestre e têm previsão de conclusão para 2026. Parte da comunidade segue questionando as intervenções, com críticas à priorização do fluxo de veículos em detrimento da mobilidade de pedestres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!