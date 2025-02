Árvore cai em muro de prédio e moradores ficam no prejuízo em BH

Durante a chuva forte que atingiu em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27), uma árvore caiu e atingiu o muro de um prédio no bairro Palmeiras, na região oeste da capital mineira. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o muro e parte da garagem do edifício foram danificados. Segundo a síndica do condomínio, os moradores já tinham pedido para a Prefeitura cortar a árvore.



