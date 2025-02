Árvore de grande porte cai em cima de carro de aplicativo e deixa moradores sem luz em BH

Uma árvore de grande porte caiu no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu na rua Narciso Teixeira de Abreu, interrompendo o trânsito local. O carro que passava pela rua no momento da queda foi atingido, mas o motorista, que era um condutor de aplicativo, não se feriu.



A queda da árvore deixou moradores da região sem energia elétrica. Técnicos da BHTrans foram chamados ao local para controlar o tráfego, enquanto os bombeiros utilizaram uma serra elétrica para cortar o tronco da árvore e liberar a via.



