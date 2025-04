Árvore de grande porte cai sobre carro e interdita rua por quatro horas em Belo Horizonte

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O motorista, de 38 anos, estava dentro do veículo e conseguiu sair antes da chegada dos bombeiros. A árvore danificou a fiação elétrica e dois veículos. A BHTrans interditou a rua. O Corpo de Bombeiros precisou serrar os galhos para remover a árvore. O processo levou cerca de quatro horas. Funcionários da Cemig restabeleceram a energia. Segundo os bombeiros, larvas e chuvas podem ter causado a queda.



