Árvore interdita rua e deixa moradores sem luz em BH

Os Bombeiros trabalham, na manhã desta terça-feira (28), para cortar uma árvore que interdita o trânsito no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.



Os militares aguardam a chegada da Cemig para desligar a rede elétrica e conseguirem tirar a árvore da rua. Outra árvore caiu em uma casa da mesma rua, os bombeiros ajudaram a tirar as pessoas da residência.



Veja mais informações no vídeo acima.