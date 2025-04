Assaltante é baleado por PM de folga em tentativa de roubo em BH

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado, na tarde desta quinta-feira (3), no bairro Nova Floresta, região nordeste de Belo Horizonte. A vítima era um cabo da Polícia Militar que estava de folga no momento da abordagem. Durante a reação, o policial disparou contra o homem, identificado como Pedro Henrique Oliveira, de 27 anos. Segundo os médicos, o disparo atravessou a costela de Pedro Henrique e a bala ficou alojada. Ele foi levado diretamente para o bloco cirúrgico.



O policial teve escoriações pelo corpo, foi atendido no hospital da Polícia Militar e, em seguida, encaminhado para o 34º Batalhão, onde é lotado. A Corregedoria da PM acompanha o caso.



