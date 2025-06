Assaltos e roubos constantes preocupam entregadores de aplicativos em Belo Horizonte

Um motoboy foi assaltado por dois homens, na sexta-feira à noite (30), no bairro Barroca, região Oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos levaram a moto e a bolsa térmica utilizada para entregas. Eles ainda não foram localizados pela polícia.



Em outro caso, um entregador teve seu capacete, celular e a chave da moto roubados por dois assaltantes no dia 16 de maio, no bairro Sagrada Família, região Leste da capital. A vítima foi forçada a se virar e agachar enquanto os criminosos fugiam.



Uma semana antes, no bairro Castelo, na Pampulha, um motociclista foi surpreendido por um homem armado que o mandou virar de costas antes de fugir com o telefone da vítima.



Em todos os casos, os veículos foram abandonados posteriormente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!