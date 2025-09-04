Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Assaltos violentos assustam moradores de Belo Horizonte; PM reforça policiamento

Casos acontecem a qualquer hora do dia e da noite, o que contribui para o aumento na sensação de medo e insegurança na população mineira

MG no Ar|Do R7

A violência nas ações de criminosos está cada vez mais frequente em Belo Horizonte. São muitos os flagrantes de furtos e roubos registrados por câmeras de segurança a qualquer hora do dia e da noite, o que contribui para o aumento na sensação de medo e insegurança na população mineira. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • minas-gerais
  • Belo Horizonte
  • Polícia
  • Violência

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.