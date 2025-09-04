Assaltos violentos assustam moradores de Belo Horizonte; PM reforça policiamento

A violência nas ações de criminosos está cada vez mais frequente em Belo Horizonte. São muitos os flagrantes de furtos e roubos registrados por câmeras de segurança a qualquer hora do dia e da noite, o que contribui para o aumento na sensação de medo e insegurança na população mineira. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento.



